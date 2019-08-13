Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник, 12 августа, обвалился на 38 процентов на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране оказался не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес. Это следует из результатов торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений. Как сообщает Bloomberg, за последние 70 лет хуже ситуация была только в июне 1989 года, когда биржа Шри-Ланки обвалилась на 60 процентов на фоне гражданской войны.

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение. Больше всего пострадали бумаги компаний из финансового и энергетического секторов. На американской фондовой бирже Nasdaq стоимость бумаг аргентинского поставщика электроэнергии Edenor упала на 58,9 процента. Стоимость акций энергетической компании Central Puerto - на 55,5 процента.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре. Согласно результатам праймериз действующего президента Маурисио Макри поддержали около 30 процентов избирателей, а его оппонента Альберто Фернандеса, который идет в паре с экс-президентом страны Кристиной Киршнер, - более 47 процентов. Последняя в случае победы займет кресло вице-президента.

Между тем Киршнер, которая возглавляла страну в период с 2007 по 2015 год, является фигурантом нескольких уголовных дел. Так, она обвиняется в коррупции, отмывании денег и препятствовании расследованию терактов. Экс-президент обвинения отвергает.

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