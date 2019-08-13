В городском округе Арлингтон, штат Вирджиния, пожилой мужчина был вынужден пять дней питаться только "Кока-Колой". Об этом сообщает информационный портал KFI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

2 августа почтальон обратила внимание на то, что дверь дома мужчины открыта, а в его ящике копятся письма. Она спросила у соседей, видел ли кто-нибудь из них старика в последнее время. Один из жителей вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские зашли в дом, обнаружили американца на полу и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в больницу.

"Мы очень испугались и были в шоке, но были счастливы услышать, что у него была "Кока-Кола", благодаря которой он смог продержаться до прибытия помощи", - признался журналистам один из соседей мужчины Кристен Бенстен (Christen Bensten). Он отметил, что жителям округа следует заботиться друг о друге, особенно о стариках, которые живут в одиночестве, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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