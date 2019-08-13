https://news.day.az/world/1146817.html В Германии осы помогли полицейским поймать преступника
В Германии осы помогли полицейским поймать преступника
В немецком городе Ольденбург, земля Нижняя Саксония, осы помогли задержать беглого преступника. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Это произошло, когда полиция выследила 32-летнего мужчину, приговоренного к лишению свободы на 11 месяцев и скрывающегося от наказания. Чтобы избежать ареста, он прыгнул с балкона и угодил в осиное гнездо.
Рассерженный рой принялся жалить беглеца. Тот выскочил на улицу, где его попытались задержать полицейские, однако осы набросились и на них. В суматохе мужчине удалось вырваться, но насекомые не отставали. Они загнали обидчика в надувной бассейн, где его и арестовали.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре