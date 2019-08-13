Администрация международного аэропорта Гонконга вынужденно отменила все вылетающие рейсы после того, как демонстранты снова заполнили зал вылетов, следует из заявления аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Работа аэропорта серьезно нарушена. <...> Мы рекомендуем всем пассажирам покинуть здания терминалов как можно скорее", - говорится в заявлении.

Сотни демонстрантов начали занимать территорию возле стоек регистрации с 14:30 по местному времени, а затем направились к выходам на вылет. Еще около тысячи человек находятся в зоне прилета. По сообщениям местных СМИ, демонстранты блокируют пассажирам проход к зонам досмотра и паспортного контроля. Между разгневанными пассажирами и протестующими уже вспыхивают конфликты.

Накануне аэропорт также перестал работать из-за того, что тысячи демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции, оккупировали залы вылета и прилета. Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции - если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.

Как заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным.



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