Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации ведомства, в ночь на вторник 14-летняя девочка, которая залезла на вагон поезда на станции Зимовники в Ростовской области, получила удар током.

"По предварительным данным, 13 августа 2019 года в 3 часа 40 минут на станции "Зимовники", расположенной в черте поселка Зимовники Ростовской области была травмирована несовершеннолетняя, которая залезла на вагон поезда сделать селфи, - говорится в сообщении ведомства.



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