По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организует стачку профсоюз "Генеральная конфедерация труда". Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования, грузовых составов. Испанские власти обязали железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Ожидается, что стачки вновь пройдут в конце августа и начале сентября. Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения рабочего дня.

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