Власти Бангладеш сообщили, что в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года в стране погибли 40 человек. Об этом пишет газета Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По неофициальным подсчетам, количество погибших может быть значительно выше, уточняет газета. По всей стране за последние 48 часов были госпитализированы не менее двух тысяч человек с подозрением на лихорадку. В одной из больниц Дакки в настоящий момент проходят лечение 407 пациентов, у которых диагностировано это заболевание.

Бангладеш пытается справиться со вспышкой лихорадки денге в стране, в том числе в связи с тем, что увеличение количества пациентов оказывает огромное давление на систему здравоохранения, отмечает газета.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!