https://news.day.az/world/1146996.html Крупный пожар в отеле в Стамбуле, есть пострадавшие
Крупный пожар в отеле в Стамбуле, есть пострадавшие
В Стамбуле в районе Фатих вспыхнул пожар в одном из отелей. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате пожара дымом отравились иностранные туристы, гражданство которых не называется. Пострадавшие госпитализированы.
По данным СМИ, на место инцидента прибыли пожарные и спасатели. Ведутся работы по тушению пожара.
О других деталях происшествия не сообщается.
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