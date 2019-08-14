В Стамбуле в районе Фатих вспыхнул пожар в одном из отелей. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате пожара дымом отравились иностранные туристы, гражданство которых не называется. Пострадавшие госпитализированы.

По данным СМИ, на место инцидента прибыли пожарные и спасатели. Ведутся работы по тушению пожара.

О других деталях происшествия не сообщается.

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