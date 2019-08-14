https://news.day.az/world/1147002.html Водителю вернули мусор, который он выбросил в неположенном месте - ВИДЕО
Водителю вернули мусор, который он выбросил в неположенном месте - ВИДЕО
Автомобилист, снятый на видео в Китае, не отличается особой аккуратностью и не может похвастаться хорошим воспитанием, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Остановившись на перекрёстке, незнакомец решил избавиться от мусора и выкинул из окна на дорогу пустую пластиковую бутылку.
Эту сцену заметил другой водитель, который не поленился вернуть любителю мусорить его бутылку, а заодно и провёл со своим оппонентом воспитательную беседу о том, как следует вести себя в общественных местах.
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