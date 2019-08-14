Керри Балаам, путешествующая в составе туристической группы по национальному заповеднику Крюгера в ЮАР, запечатлела встречу леопарда с львиным прайдом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Окружённый львами леопард выбрал единственную правильную тактику, чтобы сохранить себе жизнь. Хищник всем своим видом показал, что не представляет никакой опасности для превосходящих его в количестве конкурентов.

"Львы шли по прериям, а мы следовали за ними. Внезапно глава прайда прыгнул в кустарник и начал преследовать одинокого леопарда, который прятался за скалами. Через несколько мгновений все львы окружили хищника.

Как видно на видеозаписи, леопард не был готов к бою. Он вёл себя очень покорно. Его голова была опущена, а уши прижаты, чтобы показать львам, что он хочет выжить и не станет атаковать, если они не начнут первыми.

Затем он продемонстрировал львам своё покорное поведение и повернулся к ним задом. Считается, что это одна из самых уязвимых позиций для хищной кошки, потому что она поставила под удар самые деликатные части своего тела.

Леопард явно догадывался, что у него нет шансов против львиного прайда, поэтому он изо всех сил старался дать им понять, что не представляет опасности.

Представители львиного прайда, увидев, что леопард не собирается устраивать с ними драку, утратили к нему интерес. После чего леопард, воспользовавшись предоставленной возможностью, сбежал от них.

Львы преследовали леопарда, но, не догнав его, продолжили спать на скалах до конца дня", - написала в комментариях к сюжету Керри Балаам.

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