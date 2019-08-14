Антонио Урци и сам не понимает, как объяснить то, что с ним произошло. Житель Милана (Италия) находился на работе, как вдруг почувствовал, что вот-вот должно случиться нечто значительное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Послушавшись своего внутреннего голоса, мужчина вышел на улицу и посмотрел на небо. Там он увидел, а заодно и снял на видео летающую тарелку - нет нужды говорить, что зрелище это произвело на очевидца весьма сильное впечатление.

На видеоролик, распространившийся в интернете, немедленно набросились как люди, верящие в НЛО, так и скептики. Последние утверждают, что любой мог изготовить такую фальшивку с помощью какого-нибудь круглого предмета - например, ручки от выдвижного ящика или пуговицы. С ними не согласны некоторые зрители, утверждающие, что Антонио во время съёмки явно волновался, оттого-то и камера ходила ходуном в его руках. Впрочем, если мужчина действительно является мистификатором, то что мешает ему при этом быть ещё и неплохим актёром, сыгравшим фальшивое волнение?

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