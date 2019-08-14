Этот ролик снят во время квалификационного заезда в NHRA Northwest Nationals в американском Сиэттле. Дрэгрейсер Бо Лэйн на модифицированном Harley-Davidson слетел с мотоцикла в середине заезда и, мало того, что остался, жив, так даже без переломов обошелся, отделавшись ушибами и сильнейшими ссадинами, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!