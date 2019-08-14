Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах осуществил очередную мечту 10-летнего безногого Али Турганбекова из Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Лидер английской команды сыграл с мальчиком на тренировке команды в Стамбуле, где "Ливерпуль" готовится к поединку за Суперкубок УЕФА против "Челси". Этот матч состоится в турецком городе 14 августа.

В акции вместе с Салахом приняли участие и другие игроки "Ливерпуля" во главе с наставником команды Юргеном Клоппом.

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