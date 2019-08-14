Специалисты по кибербезопасности Ноам Ротэм и Рэн Локар обнаружили незащищенную базу данных, содержащую отпечатки пальцев, изображения лиц, имена, пароли и другую персональную информацию более чем миллиона пользователей биометрической системы BioStar 2. Эту платформу, разработанную корейской компанией Suprema, используют коммерческие организации по всему миру для контроля доступа к офисным зданиям, складам и прочим охраняемым объектам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В прошлом месяце Suprema интегрировала BioStar 2 в другую систему контроля доступа - AEOS. Как пишет The Guardian, AEOS используется 5700 организациями в 83 странах, включая правительственные учреждения, банки, полицию и оборонные компании.

По словам Ротэма и Локара, найденная ими в свободном доступе база Biostar 2 была по большей части незашифрована. Манипулируя параметрами URL, эксперты смогли прочесть 27,8 миллиона записей объемом 23 гигабайта. Хранилище включало данные о панелях администраторов, журналы доступа к объекту, изображения лиц, отпечатки пальцев, имена, пароли и другую личную информацию персонала.

Более того, специалисты могли не только читать, но и изменять данные и вносить новых пользователей. Злоумышленник, сказал Ротем, мог бы отредактировать запись другого человека, зарегистрировать в базе свой отпечаток и свободно попасть на территорию охраняемого комплекса. В частности, эксперты сумели получить доступ к данным коворкинговых сетей в США и Индонезии, поставщика лекарств в Великобритании и застройщику паркингов в Финляндии.

Глава по маркетингу Suprema Энди Ан сообщил The Guardian, что его фирма произвела "глубокую оценку" информации, предоставленной экспертами. В случае, если данным клиентов Suprema представляла опасность, представитель компании пообещал принять "безотлагательные меры". К этому времени лазейка закрыта.

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