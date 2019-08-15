https://news.day.az/world/1147278.html В Турции за шесть дней в ДТП погибли более 50 человек
В Турции за шесть дней в ДТП погибли более 50 человек
За последние шесть дней в Турции в ДТП погибли более 50 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В дорожно-транспортных происшествиях зарегистрированных в праздничные каникулы (девятое августа - 14 августа) погибли 52 человека, еще 427 получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что только за последний день выходных в ДТП погибли 11 человек, еще 79 пострадали.
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