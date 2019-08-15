https://news.day.az/world/1147324.html В Иране разбился самолет, есть погибшие
В Иране разбился самолет, есть погибшие
Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.
"Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия... сегодня утром... погибли два члена экипажа", - сообщил агентству заместитель губернатора городского округа Гармсар (провинция Семнан) Али Хеммати.
По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.
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