Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.

"Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия... сегодня утром... погибли два члена экипажа", - сообщил агентству заместитель губернатора городского округа Гармсар (провинция Семнан) Али Хеммати.

По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.

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