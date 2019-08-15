Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг на северо-востоке Японии, в префектуре Аомори и соседних областях, сообщило главное метеорологическое управление страны. Данных об ущербе и пострадавших не поступало, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По японской семибалльной шкале максимальная сила подземных толчков составила четыре балла.

Эпицентр землетрясения находился на побережье префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 90 километров. Угроза цунами не объявлялась.

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