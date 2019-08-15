В Армении много говорят об информационных технологиях, наукоемких отраслях, где эта страна, дескать, может дать всему миру фору. Все это пустые фантазии, но это вовсе не значит, что Армении нечего предложить мировому рынку. Например, коноплю.

Армения имеет огромный потенциал для производства лечебного сорта конопли. Об этом на встрече с журналистами 14 августа заявил директор-основатель ООО "Армерика" Рубен Мкртчян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, их предприятие первым в Армении готово наладить выращивание и переработку сортов конопли хемп, причем с конкретной гарантией доведения производства до международных высот. "Данный вид конопли по содержанию абсолютно не соответствует тому виду конопли, из которого получают марихуану. Во многих странах мира, в том числе в ЕС, США, России, выращивание хемпа либерализовано", - отметил он.

Мкртчян добавил, что они накануне получили устное разрешение от властей на пробное выращивание хемпа, однако письменного разрешения пока нет.

Султан Керим

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