В варшавском аэропорту два самолета совершили аварийную посадку
Два самолета совершили в четверг аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Первый инцидент произошел с грузовым самолетом MD-11. "Уже во время руления самолета после посадки в одном из двигателей возник пожар. Немедленно была задействована пожарная служба аэропорта. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В связи с работой пожарных отправка рейсов из аэропорта была приостановлена примерно на 30 минут.
Этим же утром в аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский Embraer польского авиаперевозчика LOT. "В кабине произошло задымление. Самолет после вылета из Варшавы очень быстро вернулся на аэродром", - говорится в сообщении.
На борту находились 96 пассажиров. Никто не пострадал.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре