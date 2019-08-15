https://news.day.az/world/1147421.html Самолет с сотрудниками Минобороны США загорелся в Ирландии - ВИДЕО
Самолет с сотрудниками Минобороны США загорелся в Ирландии - ВИДЕО
В Ирландии в аэропорту Шаннон загорелся самолет Omni Air, перевозивший сотрудников Минобороны США. Инцидент произошел еще до взлета. По некоторым данным, у лайнера перегрелись шасси и загорелись, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Полеты в аэропорту временно приостановлены.
Boeing 763 полили пеной и потушили возгорание. Лайнер отбуксировали в безопасное место.
Все пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет, пишет The Sun.
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