В Иркутске пьяный водитель, кажется, возомнил себя героем компьютерной игры и устроил опасные гонки с инспекторами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вот кадры с регистратора, установленного в полицейской машине. Лихач совершает резкие маневры, виляет из полосы в полосу. Светофоры, пешеходные переходы - их нарушитель вообще не замечает. Он решит скрыться во дворах.

Но планам помешала плотная парковка. В итоге старенькая легковушка протаранила внедорожник. Сначала мужчина уверял, что это в него врезались. Но когда узнал, что погоня попала на видео, перестал что-либо отрицать.

"Конечно пили, в алкомаркете пили, потом взял машину, ну и погнали", - говорит лихач.

Мало того, что водитель был пьян. Выяснилось, что прав у 37-летнего мужчины никогда и не было. Как накажут лихача - решится в суде.

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