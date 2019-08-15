Правительство Китая будет вынуждено принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму в $300 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

"Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - цитируется заявление комитета в сообщении Министерства финансов КНР.

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышения ввозных пошлин на эти товары.

12 августа Трамп объявил о решении отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая, после состоявшихся американо-китайских телефонных переговоров.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!