В турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны боевики террористической организации РПК напали на воинскою часть. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате нападения никто не пострадал. По данным СМИ, после атаки ВС Турции начали локальные военные операции против РПК, в результате чего, по предварительным данным, уничтожены двое террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

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