Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении "360". На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в поле Московской области. Он вылетел из аэропорта Жуковский. Известно, что ЧП случилось из-за отказа двигателя. По предварительной информации, туда попали птицы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В результате произошедшего более десяти человек пострадали. Они были доставлены в больницу. Остальные пассажиры вернулись в аэропорт.

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