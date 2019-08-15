https://news.day.az/world/1147504.html Пассажир снял момент столкновения А-321 со стаей птиц - ВИДЕО
Пассажир снял момент столкновения А-321 со стаей птиц - ВИДЕО
Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении "360". На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в поле Московской области. Он вылетел из аэропорта Жуковский. Известно, что ЧП случилось из-за отказа двигателя. По предварительной информации, туда попали птицы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В результате произошедшего более десяти человек пострадали. Они были доставлены в больницу. Остальные пассажиры вернулись в аэропорт.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре