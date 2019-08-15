Instagram-модель Тори Энн Лайла Хантер (Tori Ann Lyla Hunter) из Аделаиды (Австралия) утверждает, что ее арестовали на Бали (Индонезия) за таблетки, на которые у нее был рецепт, и не отпускали, пока полицейским не перевели деньги. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка сообщила, что у нее с собой был дексамфетамин для лечения синдрома дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ), валиум, помогающий от тревоги, и сероквель от депрессии. 25-летняя модель утверждает, что у нее биполярное расстройство и все медикаменты ей были назначены врачом.

Энн рассказала, что ее задержали в аэропорту Бали 6 августа, как только она прилетела на отдых. Сотрудники таможни обнаружили таблетки в ее багаже. Полицейские, по словам модели, допрашивали ее 14 часов и грозили пятилетним тюремным сроком. Модель сообщила, что полицейские требовали 22 тысячи фунтов стерлингов.

Девушке пришлось провести несколько дней в индонезийской тюрьме, потому что полицейские утверждали, что ее таблетки входят в "наркотический список А". Австралийка утверждает, что такого списка нет и ее просто так продержали в камере, кормили одним только хлебом. Когда родители перевели на указанный счет сумму, девушку сразу отпустили.

Модель рассказала изданию, что хочет предупредить всех, кто страдает какими-либо психическими расстройствами и берет с собой разрешение на таблетки в отпуск, что они также не застрахованы.

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