Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии. Об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Издание отмечает, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера. Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг.

Как заявил председатель Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, США не представили в суд официальный запрос по поводу задержания танкера. По его словам, "никаких ходатайств в связи с письмом-запросом США (об оказании взаимной правовой помощи) не было". Пока не известно, когда танкер покинет Гибралтар и подадут ли американские власти официальный запрос в суд о его задержании до этого момента, отмечает издание.

Как отмечается в заявлении, власти Гибралтара получили от Ирана письменные заверения, что в случае освобождения танкера его дальнейшее использование не будет подпадать под действие санкций ЕС.

"Таким образом, Grace1 теперь освобождается из-под стражи в соответствии с Законом о санкциях в силу закона, подтвержденного сегодня днем председателем Верховного суда (Гибралтара - ред.)", - говорится в заявлении.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад также подтвердил освобождение танкера. "Решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда, незаконно задержанный танкер с иранской нефтью освобожден", - написал Баидинежад в Twitter.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.



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