Сотрудники немецкой таможенной службы обнаружили у авиапассажира 20 тысяч евро, которые тот спрятал в два детских подгузника. Об этом сообщил новостной портал Stuttgarter Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что во вторник 32-летнего мужчину турецкого происхождения, прилетевшего из Милана, остановили при прохождении контроля в аэропорту Штутгарта. Он хотел покинуть зону получения багажа через зеленый коридор, пытаясь избежать декларации большой суммы денег.

В сообщении ведомства отмечается, что когда мужчину спросили, привез ли с собой он большую сумму денег, он ответил отрицательно. Однако потом в ходе проверки он признался, что у него в кошельке лежит почти 8 тысяч евро. Затем таможенники осмотрели багаж мужчины, где в двух детских подгузниках обнаружили еще 20 тысяч евро наличными.

Согласно сообщению, мужчина смог доказать, что он везет эти деньги нескольким соотечественникам, проживающим в Германии, поэтому таможенная служба не возбудила дело о возможном отмывании денег. Тем не менее, мужчине все же пришлось заплатить штраф в размере 3,6 тысячи евро.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!