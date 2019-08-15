В американском штате Флорида арестован мужчина, который завалил знакомую тысячами текстовых сообщений. Об этом сообщает издание The Sun-Sentinel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина утверждает, что 5 апреля стала получать сообщения от 48-летнего Николаса Нельсона (Nicholas C. Nelson). До этого она встречала его лишь несколько раз и почти никогда не разговаривала с ним. После жалобы другу, который знал Нельсона, сообщения стали приходить еще чаще.

За 12 дней мужчина прислал женщине более 10 тысяч смс с угрозами и сексуальным подтекстом. "Ты и я, мы умрем вместе", - говорилось в одном из них. "Единственный мужчина, который у тебя теперь будет, - это я", - было написано в другом.

13 апреля Нельсон оставил одежду перед домом родственников своей жертвы. Через пять дней он прислал ей фотографию парковочного талона из аэропорта и написал: "Я начну взрывать самолеты, чтобы доказать свою правоту".

Нельсону предъявлены обвинения в навязчивом преследовании с отягчающими обстоятельствами и написании угроз и пугающих сообщений. Кроме того, он подозревается в преследовании еще одной женщины.

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