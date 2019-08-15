The National Interest объясняет, почему затяжная торговая война между США и Китаем будет сценарием, проигрышным для всех, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу, торговая война США может подорвать процветание США, нанести ущерб нацбезопасности и повлиять на товары и услуги стоимостью $737 млрд, которыми ежедневно пользуются граждане двух стран. Хотя тарифы США должны стать наказанием для Китая, они все дороже обходятся обычным американцам. При этом они связаны не только с экономическими издержками: более слабая экономика означает меньше налоговых поступлений, которые тратятся на ВС страны и реализацию важных программ внутри страны. Экономисты обеспокоены, что торговое противостояние стран может привести к замедлению экономического роста и рецессии.

Отмечается, что ответные меры Пекина затронули американских фермеров. Хотя президент страны Дональд Трамп пообещал их защитить, политик вряд ли может обеспечить защиту от законов экономической реальности. Согласно полученным статистическим данным, торговая война с Китаем обходится американцам в $68,8 млрд ежегодно, а ежемесячный реальный доход страны упал на $1,4 млрд. Кроме того, Пекин может ответить США, отказавшись продавать редкоземельные металлы.

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