Подростка из Техаса обвинили в создании террористической угрозы после публикации им двух сообщений о бомбе в соцсетях перед отправлением рейса из аэропорта. Об этом сообщат Vice, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Взорву его [аэропорт] к черту" и "Пора взорвать самолет", - написал 17-летний Гектор Фернандо Фонеска в Snapchat перед посадкой в самолет вместе с отцом, дополнив пост смайликом с бомбой.

Подросток улетел в Гватемалу, а по возвращении в Хьюстон, США, его задержала полиция. Во время слушания судья посчитала, что Фонеска не собирался взрывать аэропорт. Юношу выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.

Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

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