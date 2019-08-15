Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии. Издание отметило, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера.

По словам председателя Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, США не представили в суд официальный запрос по поводу задержания танкера. Как отметила Gibraltar Chronicle, пока не известно, когда танкер покинет Гибралтар и подадут ли американские власти официальный запрос в суд о его задержании до этого момента.

"Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, включая лишение раковых больных лекарств, США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море", - написал Зариф в Twitter.

"Эта попытка совершить акт пиратства свидетельствует о неуважении администрации (президента США Дональда) Трампа к закону", - заключил глава иранского МИД.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.



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