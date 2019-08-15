Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Хикенлупер, чей рейтинг составлял менее 1%, объявил о выходе из предвыборной гонки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром я объявляю, что больше не буду баллотироваться в президенты. Хотя эта кампания не имела того результата, на который мы надеялись, каждый момент того стоил, и я благодарен всем, кто поддерживал эту кампанию и всю нашу команду", - написал политик в своем Twitter.

Хикендупер ранее занимал пост губернатора штата Колорадо.

В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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