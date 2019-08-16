Июль текущего года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на нашей планете. Об этом сообщило в четверг Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (НОАА), которое структурно функционирует при Министерстве торговли США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по свидетельству его специалистов, прошлый месяц побил температурные рекорды, зафиксированные за период с 1880 года. В июле 2019 года температура поверхности суши и мирового океана была на 0,95 градуса Цельсия выше аналогичного усредненного показателя за ХХ век, равного 15,8 градуса Цельсия, уточняют американские ученые. Как они подчеркивают, таким образом оказался превзойден на 0,03 градуса Цельсия предыдущий аналогичный температурный рекорд, который метеорологи зафиксировали в 2016 году.

Кроме того, выяснилось, что площадь ледяного покрова Арктики в июле этого года была на 19,8% меньше усредненного показателя за промежуток времени с 1981 года 2010-й. В Антарктике же площадь льдов в минувшем месяце была на 4,3% меньше усредненного показателя за этот же период. Речь в обоих случаях идет о рекордно низких показателях, отмечают в НОАА.

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