https://news.day.az/world/1147618.html В Петербурге обнаружен снег
В Петербурге обнаружен снег
На газоне возле одного из домов на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга появились снежные сугробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", передает Day.Az.
Оказалось, что районе этого жилого дома ремонтируют канализационную сеть, и специальные материалы, которые использовались для санации, доставляли укутанными в снег. Это было необходимо для поддержания особого температурного режима.
Уточняется, что когда материалы разгружали, снег временно выложили вдоль дороги. В ближайшее время его уберут с территории.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре