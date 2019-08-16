Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в США недалеко от кампуса Государственного университета Алабамы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Montgomery Advertiser со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в четверг, полиция округа Монтгомери прибыла на место инцидента в 19.15 местного времени, сообщил изданию сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, ещё четверо были доставлены в больницу, ранения одного из пострадавших оказались смертельными.

По словам Уильямса, расследование находится на ранней стадии.

Глава университета Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла не на территории кампуса, а в одном из зданий неподалеку. "Представители университета продолжают сотрудничать с полицией Монтгомери для выяснения подробностей происшествия", - отметил он.

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