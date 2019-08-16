В российском городе Нижневартовске 25-летний азербайджанец Шахрияр Ахундов спас человека из горящего дома

Как передает ugra-tv.ru, пожар произошел в поселке Дивный, передает Day.Az.

Огонь в считанные минуты охватил деревянное здание.

В это время Шахрияр находился неподалёку. Долго не раздумывая, он перелез через забор, вошел в горящий дом и стал обходить комнаты. В одной из них он обнаружил сидящего человека и вынес его на улицу.

Молодой человек рассказал, что знает отца пострадавшего. Однако с расположением комнат знаком не был и действовал интуитивно. Во время "спасательной операции" Шахрияр сам надышался дымом и порезался стеклом, но, говорит, что на помощь пришел бы в любом случае.

"Ни о чем не думал. Там люди, нужно помочь. От меня помощь была нужна. Не боялся. Думал, может, там дети, старики. Любому человеку помощь нужна. Если кто-то нуждается, то нужно помогать, если есть возможность", - сказал Ш.Ахундов.

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