Жестокая драка с участием как минимум 30 человек произошла на одной из улиц британского Бирмингема. Об этом сообщает портал Mirror, публикуя соответствующее видео.

По данным издания, в потасовке принимали участие две враждующие семьи. На кадрах видно, как один мужчина нападает на другого, а спустя несколько секунд в драку вступают другие участники. При этом на видео трудно рассмотреть, кто и какую сторону поддерживает. Слышно, как кричат женщины и требуют прекратить беспорядок, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Что стало причиной массовой драки, не уточняется. По данным полиции, в результате потасовки пострадали три человека - один мужчина получил травму головы в результате удара бейсбольной битой, еще двое легкие травмы лица от удара кулаком.

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