Португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слез во время интервью. Видео в Twitter опубликовал пользователь Polo Maruwa.

"Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, понял, что это серьезно. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю", - сказал Моуринью со слезами на глазах.

Моуринью - один из самых титулованных тренеров современности. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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