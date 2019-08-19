Момент погони водителя за скатывающейся с уклона дороги фурой был запечатлён случайным очевидцем в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двое работников транспортной компании оставили на уклоне дороги своё транспортное средство, которое скатилось вниз.

Один из водителей практически догнал фуру, но не смог открыть дверь и чуть не угодил под колёса грузовика.

В итоге неуправляемое транспортное средство совершило резкий поворот налево и остановилось, врезавшись в постройку и припаркованные возле автомобили.

Автор видеоролика не уточнил последствий катастрофы.



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