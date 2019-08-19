53-летняя американская телеведущая Нэнси Паркер погибла при крушении самолета в Новом Орлеане. Она делала репортаж о пилоте, который выполнял сложные воздушные трюки. Скончался и пилот, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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