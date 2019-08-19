Колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны сирийских войск в провинции Идлиб. Об этом в понедельник сообщил телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, большая колонна бронетехники выдвинулась с наблюдательного поста номер семь в Идлибе к посту номер девять для его усиления. Отмечается, что переброска вооружений понадобилась в связи с тем, что девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск. Телеканал утверждает, что правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники.

Во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

Между тем по информации канала Haberturk, конвой ранним утром вошел на территорию Сирии со стороны населенного пункта Рейханлы в провинции Хатай. Машины двигались к турецкому наблюдательному посту номер девять и в сторону города Хан-Шейхун по трассе Дамаск-Алеппо, когда произошел обстрел.

МИД Сирии рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как сообщила ранее телестанция Al Mayadeen, бойцы сирийской армии вступили в воскресенье в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с террористами из экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш аль-Изза". По ее информации, войска продвигаются вперед и находятся на расстоянии 500 метров от шоссе Дамаск - Алеппо. Командование ВС республики поставило перед военнослужащими задачу вернуть под контроль участок этой стратегической автострады, проходящей через провинцию Идлиб.

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