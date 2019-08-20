В Саранске сотрудники полиции и экстренных служб спасли грудного ребенка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, мужчина взял ребенка за ноги и свесил его из окна. Страшные кадры запечатлели очевидцы.

Внимание, видео не рекомендовано для людей со слабой психикой, детей, беременных и пожилых.

Отмечается, что полицейские пробрались к окну квартиры по карнизу с соседнего балкона. Участковый Василий Мартынов выхватил ребенка из рук пьяного отца. Нарушителя задержали и увезли в отдел полиции.

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