Видеоблогер обнаружил в водоеме камеру GoPro, которая засняла последние минуты жизни своего владельца, погибшего два года назад в штате Теннеси.

Блогер Рич Алоха, охотясь за сокровищами, наткнулся на дне водоема с водопадом на камеру, внутри которой оказалась неиспорченная SD-карта. В этом месте в 2017 году утонул местный житель Ричард Рэгланд, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Когда американец посмотрел видео, он понял, что GoPro принадлежала погибшему молодому человеку. На кадрах темнокожий американец веселился в водоеме с друзьями, снимая все на свою камеру, установленную на селфи-палке.

Молодой человек связался с родителями погибшего и передал им карту памяти. Они были очень счастливы увидеть своего сына, который наслаждался жизнью. По словам отца и матери Ричарда, они пока не досмотрели карту до конца, боясь увидеть, что произошло.

По словам матери погибшего американца, они очень благодарны видеоблогеру, что он не сдавался, пока не нашел их и не отдал им эту карту памяти.

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