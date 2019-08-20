В Италии турист заснул и стал мореплавателем. На матрасе он пересек Мессинский пролив, отделяющий материк от острова Сицилия, а это порядка десяти километров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отдыхающий вовсе не собирался путешествовать - он просто задремал, расслабляясь на матрасе возле берега, и течением его унесло далеко в море.

Друзья спохватились только вечером и обратились к спасателям. Поиски заняли несколько часов, глубокой ночью пропавшего нашли уже у самой Сицилии.

Итальянец не пострадал и, похоже, проснулся не только отдохнувшим, но еще знаменитым и богатым: производитель матрасов уже предложил ему сниматься в рекламе, может, даже во сне.

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