https://news.day.az/world/1149155.html Перестрелка в Турции: пятеро убитых, восемь раненых - ВИДЕО
Перестрелка в Турции: пятеро убитых, восемь раненых - ВИДЕО
В Турции в поселке Силван города Диярбекир между семьями вспыхнула ссора, переросшая в перестрелку.
Как передает ahaber.com.tr, причиной послужил уход Гюльшан Пойраз, дочери Энвера Теки, из дома, куда ее выдали замуж, передает Day.Az.
Супруг Гюльшен и его родственники отправились в дом Э.Теки за женщиной. Между членами семей возникла перестрелка, в результате которой погибли пятеро мужчин, еще восемь получили ранения.
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