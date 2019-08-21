В Турции в поселке Силван города Диярбекир между семьями вспыхнула ссора, переросшая в перестрелку.

Как передает ahaber.com.tr, причиной послужил уход Гюльшан Пойраз, дочери Энвера Теки, из дома, куда ее выдали замуж, передает Day.Az.

Супруг Гюльшен и его родственники отправились в дом Э.Теки за женщиной. Между членами семей возникла перестрелка, в результате которой погибли пятеро мужчин, еще восемь получили ранения.

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