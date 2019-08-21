14 августа автоцистерна, содержащая 2000 литров сжиженного газа, взорвалась на обочине дороги в городе Сиемреап, Камбоджа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент взрыва нелегальной заправки попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля участника дорожного движения.

В результате взрыва трое туристов из США и Англии, а также ещё 11 человек, с полученными ожогами разной степени тяжести были отправлены в больницу.

По словам директора департамента противопожарной безопасности Национальной полиции генерал-майора Нэта Ванты, взрыв произошел во время перекачки газа из танкера в резервуар-хранилище.

"Передача была сделана неправильно и некоторое количество газа просочилось. Владелец станции попросил персонал отключить электричество, после чего произошел взрыв", - заявил чиновник.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!