Нелегальная заправка сжиженного газа взлетела на воздух - ВИДЕО
14 августа автоцистерна, содержащая 2000 литров сжиженного газа, взорвалась на обочине дороги в городе Сиемреап, Камбоджа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Момент взрыва нелегальной заправки попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля участника дорожного движения.
В результате взрыва трое туристов из США и Англии, а также ещё 11 человек, с полученными ожогами разной степени тяжести были отправлены в больницу.
По словам директора департамента противопожарной безопасности Национальной полиции генерал-майора Нэта Ванты, взрыв произошел во время перекачки газа из танкера в резервуар-хранилище.
"Передача была сделана неправильно и некоторое количество газа просочилось. Владелец станции попросил персонал отключить электричество, после чего произошел взрыв", - заявил чиновник.
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