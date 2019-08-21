Камера наблюдения в ювелирном магазине американского города Санта-Моника запечатлела неудачную попытку ограбления. Владелец торгового заведения оказал яростное сопротивление налетчикам и отобрал у них несколько личных вещей.

Один из грабителей успел разбить кувалдой стеклянную витрину, после чего был атакован бизнесменом. В ходе непродолжительной неравной схватки владельцу заведения удалось отобрать дорожную сумку и разоблачить одного из налётчиков, сняв с него свитер с капюшоном, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Неожидавшие встретить сопротивление грабители, сбежали из магазина, оставив свои вещи. По информации СМИ, полицейские позже арестовали троих несовершеннолетних налётчиков, которые, находясь в легковом автомобиле, не оказали никакого сопротивления.

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