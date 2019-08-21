Стивен Фолконбридж, работающий гидом в заповеднике Саби-Сэндс, граничащим с национальным парком Крюгера (ЮАР), получил очень тесную встречу с львиным прайдом, затаившимся в кустах, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Стив, увлечённый поиском диких зверей, обнаружил их следы, но каково было его удивление, когда, буквально в нескольких метрах он вдруг увидел хозяев отпечатков лап на песке.

"Вы никогда не знаете, что вас ждёт за следующим поворотом. По крайней мере, в случае со Стивом - никогда не знаешь, что прячется в высокой траве! Кажется, и львы, и Стив были одинаково удивлены неожиданной встрече!" - говорится в описании к видеоролику.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!