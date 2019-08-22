Российские хоккеисты устроили массовую драку во время матча - ВИДЕО
Хоккеисты команд "Катюша" и "Молотки" устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата "Мослиги". Видео появилось на YouTube-канале соревнований.
Во втором периоде при счете 4:1 в пользу "Молотков" между командами завязалась потасовка, в которой приняли участие все находящиеся на льду хоккеисты. Судья матча принял решение удалить одного из игроков "Катюши" до конца игры. С решением не согласился тренер команды Николай Великий, который после разговора с арбитром бросил в него бутылку, за что также был удален, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу "Молотков".
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