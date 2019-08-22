На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно не допустили до финала, потому что после полуфинала, который они станцевали не так, как хотелось бы, Кирилл на глазах у организаторов ударил свою жену и партнершу Анну за кулисами, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Танго - танец страсти - но такого накала не поняли даже пылкие аргентинцы. Паршаков был стремительно дисквалифицирован. Гудыно, оставшись без партнера, тоже.

Находясь в полном шоке от такого поворота и вылета с чемпионата, где им светил пьедестал, они записали видеообращение. Рассказали, что их семья появилась благодаря танго, что они надеялись на победу и переволновались.

"Мы очень надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга", - заявил танцор.

Директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко сообщила РИА Новости, что пара получила высокие оценки жюри, но из-за бурного выражения эмоций за кулисами организаторы дисквалифицировали их.

"Один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение", - уточнила Перетятко.

Светская общественность России Кирилла Паршакова уже "прокляла" и "приговорила" его жену Анну к стремительному разводу. Знаменитости пишут в соцсетях, что раз поднявшего руку мужчину прощать нельзя.

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